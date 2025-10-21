Як переведення годинника впливає на наше здоров’я

Сьогодні, коли війна зробила наш час нестабільним, ми особливо гостро відчуваємо кожен збій — і зовнішній, і внутрішній. Переведення годинника стає ще одним стресом у системі, що й так працює на межі.

У ніч із суботи на неділю країна знову переведе годинники — цього разу на годину назад, переходячи на зимовий час. Здавалося б, дрібниця (ще й доволі приємна): плюс одна година сну. Але навіть такий нібито безпечний ритуал не проходить для організму безслідно.

Фото: 20minut.ua

Коли навіть одна година відчутна

Дослідження, опубліковане в Sleep Medicine Reviews (Antle et al., 2023), підтверджує: зміна часу двічі на рік впливає на серце, мозок і навіть поведінку. Протягом кількох днів після переведення годинника зростає кількість серцевих нападів, інсультів, ДТП та навіть суїцидів.

Ще один метааналіз (Hurst et al., 2024) показав: після переходу на літній час ризик інфаркту міокарда збільшується на 4–5%.

Хоч восени, коли ми “відпочиваємо” на годину більше, ризики менші, проте організм усе одно потребує часу для адаптації. Циркадні ритми — наш внутрішній годинник — не підлаштовуються миттєво. Деяким людям, особливо тим, хто має хронічні хвороби серця, сну або психічні розлади, потрібно до тижня, щоб відновити баланс.

Чому серце не любить зміни

Наш організм прив’язаний до циклу “сон–світло”. Коли ми штучно зміщуємо цей цикл, змінюється і синтез гормонів — мелатоніну, кортизолу, адреналіну. Це впливає на тиск, серцебиття, рівень запалення в судинах.

Для людини, яка живе під сиренами, з хронічним недосипом і підвищеною тривожністю, навіть така дрібна зміна, як переведення годинника, може стати спусковим гачком для серцевих проблем — аритмії, гіпертензії тощо.

Як підготуватися до переходу на зимовий час

Почати підготовку варто за кілька днів до переведення годинника, щоб організм плавно адаптувався до нового ритму:

Збільште тривалість сну на 10–15 хвилин. Впродовж тижня перед переходом намагайтеся лягати спати трохи раніше, поступово подовжуючи відпочинок. Ранкове світло — найкращі ліки. Виходьте на вулицю одразу після пробудження або відкривайте штори якомога ширше. Це допомагає “переключити” біологічний годинник на нову хвилю. Мінус кава/чай після обіду. Кофеїн і гаджети перед сном посилюють безсоння, яке після переведення часу стає ще поширенішим. Замініть чорний або зелений чай на трав’яні збори. Не пропускайте сніданок. Ранковий прийом їжі допомагає синхронізувати внутрішній метаболічний ритм. Людям із серцевими захворюваннями варто ретельніше контролювати тиск і, за потреби, проконсультуватися з лікарем щодо дозування ліків.

Чи потрібне нам це взагалі

Все більше країн відмовляються від сезонних переведень часу. Науковці з Гарварду, Єльського університету та Європейського товариства сну одностайні: постійний стандартний час (тобто “зимовий”) — найкращий для здоров’я. Саме він найбільше відповідає природним біоритмам людини.

Міф про економію і приховані витрати

Колись переведення годинника запроваджували для економії енергії. Але у XXI столітті цей аргумент фактично втратив актуальність:

● Дослідження Міністерства енергетики США (2022): різниця у споживанні електроенергії після переходу — менше 0,5%.

● Європейська комісія (2018): користь від переведення годинника — “мінімальна або відсутня”, тоді як вплив на здоров’я — “чітко негативний”.

● У країнах із холодним кліматом, як-от Україна, темні ранки збільшують витрати на опалення й освітлення — тобто “економія” фактично перетворюється на додаткові енергетичні витрати.

Як переведення годинника збільшує видатки на медицину

За даними Американської кардіологічної асоціації, у перший тиждень після весняного переведення годинника госпіталізації через серцеві напади зростають до 10%. Це створює додаткове навантаження на лікарні, кардіоцентри та швидку допомогу.

Навіть короткочасний збій ритму може загострити хвороби, що потребують тривалого лікування — підвищується потреба в ліках, аналізах, консультаціях. За оцінками європейських аналітиків (Journal of Health Economics, 2021), це додає до 0,3 % до річних медичних видатків у країнах, які зберігають сезонне переведення часу.

Недосипання і стрес після зміни часу знижують увагу й ефективність праці на 5–10 %, що веде до збільшення кількості помилок, виробничих травм і, відповідно, витрат на лікарняні та компенсації.

Після переведення годинника також фіксують зростання випадків депресії та тривожних розладів — особливо восени, коли світловий день скорочується. Лікування таких розладів уже сьогодні є одним із найбільших секторів медичних видатків у країнах ЄС — до 4 % ВВП.

Осінній післясмак

Осінь завжди приходить з особливою тишею — тією, що пахне димом, дощем і гарячим чаєм. І хоч стрілки годинника знову зрушать наш день, у цьому є щось тепле: шанс сповільнитися, посидіти вдома, накритися пледом і дати собі трохи більше світла зсередини. Бо час — це не лише цифри. Це наш ритм, наш дотик до життя. І, можливо, саме восени нам варто навчитися берегти його по-справжньому.