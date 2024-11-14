Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Відбудова. Чому після скасування історико-архітектурного плану Львова буде ефект доміно?
Відбудова. Чому після скасування історико-архітектурного плану Львова буде ефект доміно?
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
ГоловнаСуспільствоЖиття

Більшість українців підтримують скасування сезонного переведення годинників, – опитування

Водночас 39% хочуть його залишити.

Більшість українців підтримують скасування сезонного переведення годинників, – опитування
Фото: pixabay

Понад половину (55%) українців виступають у підтримку припинення переведення годинників на зимовий та літній час, 39% проти цього, 7% вагаються з відповіддю. 

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соці дослідження (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 27 вересня до 1 жовтня, передає Інтерфакс-Україна. 

На заході України за припинення переведення годинників трохи більше респондентів (61%), ніж на сході (51%). У віковому розрізі результати відрізняються дуже слабко.

Опитування проводилося серед 2000 повнолітніх жителів підконтрольних регіонів України методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів (CATI). 

Дані опитування зважені за регіональними (область і тип населеного пункту, крім Вінницької, Волинської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей, де використовували тільки область проживання) і віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%. Коефіцієнт досяжності респондентів - 7%.

  • 21 липня Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт закону про обчислення часу в Україні № 4201, який скасовує сезонне переведення годинників. Тобто у жовтні цього року українці мали перейти на зимовий час і на ньому залишитися.
  • 21 серпня документ направили на підпис президенту. Однак він його досі не підписав. BBС з посиланням на джерело у президентській команді написало, що Володимир Зеленський цей закон не підпише.
  • Наукові дані давно переважають на користь скасування переведень годинників.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies