Більшість українців підтримують скасування сезонного переведення годинників, – опитування

Понад половину (55%) українців виступають у підтримку припинення переведення годинників на зимовий та літній час, 39% проти цього, 7% вагаються з відповіддю.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соці дослідження (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 27 вересня до 1 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.
На заході України за припинення переведення годинників трохи більше респондентів (61%), ніж на сході (51%). У віковому розрізі результати відрізняються дуже слабко.
Опитування проводилося серед 2000 повнолітніх жителів підконтрольних регіонів України методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів (CATI).
Дані опитування зважені за регіональними (область і тип населеного пункту, крім Вінницької, Волинської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей, де використовували тільки область проживання) і віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%. Коефіцієнт досяжності респондентів - 7%.
- 21 липня Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт закону про обчислення часу в Україні № 4201, який скасовує сезонне переведення годинників. Тобто у жовтні цього року українці мали перейти на зимовий час і на ньому залишитися.
- 21 серпня документ направили на підпис президенту. Однак він його досі не підписав. BBС з посиланням на джерело у президентській команді написало, що Володимир Зеленський цей закон не підпише.
- Наукові дані давно переважають на користь скасування переведень годинників.