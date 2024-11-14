Більшість українців підтримують скасування сезонного переведення годинників, – опитування

Понад половину (55%) українців виступають у підтримку припинення переведення годинників на зимовий та літній час, 39% проти цього, 7% вагаються з відповіддю.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соці дослідження (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 27 вересня до 1 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

На заході України за припинення переведення годинників трохи більше респондентів (61%), ніж на сході (51%). У віковому розрізі результати відрізняються дуже слабко.

Опитування проводилося серед 2000 повнолітніх жителів підконтрольних регіонів України методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів (CATI).

Дані опитування зважені за регіональними (область і тип населеного пункту, крім Вінницької, Волинської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей, де використовували тільки область проживання) і віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%. Коефіцієнт досяжності респондентів - 7%.