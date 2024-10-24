Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС

У ніч на неділю, 27 жовтня, Україна знову буде переводити годинники на годину назад. Буде перехід на зимовий час.

Це переведення мало стати останнім, за ухваленим Радою законопроєктом.

Однак президент його досі не підписав. Джерела ВВС кажуть, що він не планує цього робити.

Проєкт закону про обчислення часу в Україні №4201, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали в другому читанні 16 липня. Тобто українці у жовтні мали перейти на зимовий час і на ньому залишитися.

21 серпня документ направили на підпис президенту. Однак він його досі не підписав.

Як повідомив ВВС Україна співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть.

"Не планує президент підписувати", - твердить співрозмовник в ОП. А для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції запевнив ВВС, що підпису не буде: "Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде". Нібито все порахували й побачили мінуси для економіки - "вилізли збитки у кілька мільярдів". До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції на кшталт "не крадіть наші вечори", з якими виступали деякі українці.

МОЗ підтримав відмову від переходу на літній час: навів 8 аргументів, зокрема наукових. Мова і про шкідливий вплив переведень годинника на циркадні ритми, і порушення сну, і підвищені ризики інсульту та інфаркту, і збільшення ДТП та травм на виробництві, і навіть те, що ще на початку 2019 року Європарламент підтримав пропозицію відмовитися від загальноєвропейської практики переведення стрілок годинника.

Наукові дані давно переважають на користь скасування переведень годинників. Наприклад, у заяві 2020 року від Американської академії з медицини сну, яку схвалили понад 20 медичних, наукових і громадських організацій йдеться про те, що стандартний час більше відповідає нашому природному циркадному ритму та найбільше сприяє громадському здоров’ю та безпеці.

Україна має важливу особливість, що впливає на прийняття рішень на цю тему: наша територія по довготі має протяжність 17°57′ або приблизно 1,23 години, тому близько 85 % території країни розташовується в другому поясі (UTC+2), незначна частина Закарпаття у першому, а Луганська область, Донецька область, східні частини Харківської та Запорізької областей — у третьому, пояснює науковиця Ольга Маслова.

Тобто на території України діє час другого часового поясу (UTC+2). Він називається в Україні київським часом, але для деяких регіонів цей час не є «рідним».

Тому й до факту переведення годинників різне ставлення. Для більшої частини України літній час на годину випереджає географічний поясний час, лише у частині східних областей збігається з ним. Різниця з середнім сонячним часом змінюється від 19 хвилин на крайньому сході до 1 годин 31 хвилини на крайньому заході.

Практика переведення годинників дає на півроку радість східним регіонам, але додає незручностей крайньому заходу і додаткових страждань від самого факту переведення на основній території.

Розмір країни у будь-якому з варіантів соціального часу буде підсипати дрібку страждань радикально східним та західним регіонам. Але гратись із кількома поясами на нашу країну також не найкращий хід.

Тобто найбільш оптимальним може виявитись таки ухвалений Радою перехід на зимовий час. Якщо дивитися саме з наукової точки зору та нашого здоров'я.

Лікар-сомнолог Євген Поярков теж пояснював, що корисніше з точки зору здоров'я зупинити переведення годинників, і відповідав на поширені контраргументи тих. хто хоче залишити переведення годинників.