«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу

У цьому тексті ми розширюємо дані й відповідаємо на основні аргументи й страхи українців проти парламентської директиви за допомогою авторитетних організацій, досліджень й лікаря-сомнолога медичної мережі «Добробут» Євгена Пояркова.

Рішення Верховної Ради скасувати переведення годинників і зафіксувати зимовий час для України спричинило баталії в соцмережах.

Фото: EPA/UPG Урок йоги в день літнього сонцестояння на Таймс-сквер, Нью-Йорк, 20 червня 2024 року.

Що таке літній час

Насамперед повторимо: літній час у світі виник штучно. Його почали застосовувати США у 19 столітті, щоб заощадити свічки, бо вони були дорогі. Вдавалися до цього методу й під час Першої світової війни. У ті роки, звісно, не зважали, як впливає переведення годинників, пояснює Євген Поярков. Воліли побільшити робочий час за дня, щоб економити на освітленні.

«Ця перевага нівельована дуже давно. То чому ж ми досі переходимо? Переваги нема, а недоліки якраз є», — каже лікар.

Насамперед відчуття джетлагу, як коли людина долає літаком часові пояси. Після прибуття їй потрібен час адаптуватися. Переведення годинників означає, що умовно перелітає ціла країна, — і стається десинхрон між нашим внутрішнім годинником і тим, як і коли маємо прокидатися.

Фото: dobrobut.com Євген Поярков

Науковці кажуть, що це повʼязано і зі зниженням працездатності, і з загостренням хронічних хвороб, і з порушеннями сну на певний час. У дітей тимчасово падає успішність у навчанні. Дослідження 2015 року, опубліковане в Journal of Clinical Sleep Medicine, засвідчило, що після переведення годинників учні були більш сонними, менш уважними й повільніше реагували.

Школа громадського здоров’я імені Джона Гопкінса у 2023 році писала і про ризик інфаркту й інсульту, і про вищу небезпеку стрибків настрою, більші запальні маркери як відповідь на стрес. Потенціал ДТП також росте на 6 %, коли переводять годинники на літній час.

Загалом близько 55 % дорослих і дітей чутливі до цих змін.

Дослідження 2022 року від Американської академії з медицини сну відзначило, що підлітки втрачають у середньому 32 хв нічного сну після переходу на літній час. Ніби мала зміна, але вона здатна спричинити неабиякі наслідки: збільшити сонливість, сповільнити реакції, зокрема психомоторні.

Фото: pexels/vanyaoboleninov

Та сама Американська академія з медицини сну у статті 2024 року вкотре виступає за усунення сезонних змін часу на користь постійного стандартного, який найкраще узгоджується із циркадною біологією людини: «Докази підтверджують явні переваги стандартного часу для здоров’я та безпеки, а також підкреслюють потенційну шкоду, спричинену сезонним переходом на літній час і з нього».

Наприклад, годинний зсув часу навесні обертається такою самою втратою сну через наявність постійних соціальних або професійних вимог вранці. Щодня вона наростає, що провокує сталий дефіцит сну.

Додаткові ефекти: знижується тонус блукаючого нерва, через що зростають частота серцевих скорочень і артеріальний тиск, змінюється імунна система, виникають різноманітні клітинні розлади, активніше виробляються запальні маркери тощо.

Одна година зміни ніби не така помітна, але адаптація внутрішнього будильника до нових реалій насправді займає багато часу, каже лікар:

Наш організм не може достойно витримати цей перехід. Якими б суперсучасними ми не вважали себе, однаково залежимо від схеми день — ніч. Мільйони років адаптувалися до циклічних сезонних і добових змін. І цей механізм залишається. І 50–100 років більш сучасного світу, коли переводять годинник, внутрішнього будильника не змінили.

«У літньому часі є свої переваги, але внутрішній будильник людей налаштований так, що зимовий час для нас більш фізіологічний. І відсутність переходу — це теж плюс».

Фото: EPA/UPG Люди гуляють біля Оперного театру у Львові, 04 вересня 2023 р

Гарвардська медична школа додає: що менше денного світла зранку, то нижчий рівень серотоніну, який покращує настрій. А вплив світла перед сном може відкладати вироблення мелатоніну — гормону, що допомагає заснути.

Аргумент 1 із соцмереж проти переведення на суто зимовий час: «Ми живемо не в індустріальну епоху, більшість не доглядає корів і курей, щоб вставати о третій чи четвертій влітку, то чому в нас забирають світловий час увечері для прогулянок з друзями, дітьми, із собакою?».

Аргумент 2 із соцмереж: «Для Харкова й усього сходу це треш. Нащо мені сонце о третій ночі?». Чи шкодять сну та здоров’ю нові правила?

Ні, не шкодять, пояснює лікар Поярков: «На час сходу й заходу не варто звертати увагу. Момент, коли сходить сонце, — це ще не світло, насправді ще темно, сірість.

Світловий день фактично нічим не відрізнятиметься. Година не сильно гратиме роль у довші сонячні дні. Щоб краще спати, треба, щоб у кімнаті було темно, тихо, прохолодно. Щоб уникнути впливу світла під час сну, можна використовувати жалюзі або щільні штори. Це краще рішення, ніж негативний вплив на здоров’я всієї країни».

Лікар додає: якщо вже хочеться гратися з тим, щоб упродовж року найактивніші години припадали на світлу пору доби, то треба годинники переводити не раз і не два. І шкоди від цього точно більше.

Наприклад, літній час тоді слід переводити аж на три години. Не доведено негативних наслідків переходу з літнього на зимовий час, тому що це повернення до фізіологічного, тобто природного часу.

Аргумент 3 із соцмереж: Новація погіршить працездатність, бо втрачається кілька годин світлового періоду доби. Адже якщо ми зважаємо на циркадні ритми, які регулюють сон / активність за сонцем, то продуктивні години мали б бути тоді, коли максимум сонячного світла.

Фото: dsnews.ua

Звичайно, цей годинник не всім стовідсотково підходить, каже лікар. Адже кожен має свої циркадні ритми: комусь комфортно працювати о шостій ранку, а хтось не може бути продуктивним до десятої ранку. Але більшість людей ефективніше працюють вранці, якщо дотримуються нормального режиму сну.

Тому слід дивитися на великі дослідження. Наприклад, американські показали, що фізіологічний і найкращий для здоровʼя час — саме зимовий.

Аргумент 4 із соцмереж: Наукові дані, які показують потребу скасувати перехід на літній час, не базуються на українських реаліях. Оскільки у Вашингтоні сонце встає майже на годину пізніше, ніж у Києві, тому там скасування літнього часу видається логічним. А нам, навпаки, логічніше скасовувати зимовий.

В Україні серйозних досліджень цієї проблеми не проводили і треба дивитися на дані, наприклад, Американської академії сну, відповідає лікар.

Америка — велика країна. Штат Флорида ближчий до екватора, і зміна сезону там менш відчутна, натомість Аляска північніша за нас — там інша ситуація.

«У дослідженнях враховують ці особливості, щоб зменшити ймовірність помилки. Стовідсотково екстраполювати на нас дані не варто, але орієнтуватися на них ми можемо», — додає лікар.

Наприклад, дослідження порівнювали східний і західний аспекти одного часового поясу в США. Там час на годиннику однаковий, але вплив сонячного світла / темряви відрізняється приблизно на годину або більше.

Ця модель виявила, що додаткова година природного світла вечірньої пори хронічно скорочує тривалість сну в середньому на 19 хв і збільшує ймовірність недостатнього сну. Люди, які працюють рано-вранці, відчувають більший вплив цього явища.

Фото: EPA/UPG Мандрівник дрімає в Міжнародному аеропорту Сан-Франциско, США, 1 липня 2022 року.

Розбіжність часу годинника та сонячного часу пов’язана з більшою десинхронізацією температури тіла, активності та часу прийому їжі.

А економічні моделі додаткової години вечірнього світла вказують на втрати продуктивності, еквівалентні 4,4 мільйона робочих днів.

Аргумент 5 із соцмереж: Більша частка активного життя в темряві погіршить здоров’я. Зокрема, сприятиме депресії та тривожності.

«Ні, не думаю, що буде погіршення здоров’я та самопочуття внаслідок ануляції переходу на літній час», — відповідає лікар. У зимовий період від зміни плюс-мінус години нічого не зміниться, оскільки день досить короткий. І зміна світлового дня — далеко не основна причина загострення психічних хвороб і ментальних порушень. Навпаки, останні дослідження підтвердили кореляцію між виникненням депресивних станів, тривожності, навіть суїцидальних думок і переводом годинника на літній час.

До того ж упродовж року світлові години змінюються, ми еволюційно поступово підлаштовуємося під них зі змінами сезону.

«Коли це відбувається поступово, короткий ранок взимку починається пізно, з кожним днем усе раніше сонце встає і нема різкого переходу на годину, організм адаптується легше», — каже Євген Поярков.

Бонус: Відповідь на аргумент про нібито більше використання електрики через зупинку на зимовому часі

За даними Стенфордського університету, метааналіз 44 досліджень показав, що це суттєво не впливає на споживання світла: воно зменшується лише на 0,34 %. А дослідження 2008 року від National Bureau of Economic Research розповіло, що додана світлова година насправді може збільшити енергозатратність на 1 %, бо коли сонце заходить пізніше, наприклад, активніше використовують кондиціонери. Дані 2017 року теж свідчать, що більше світлових годин заохочують людей використовувати кондиціонери або обігрівачі.