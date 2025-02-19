Відпочинок від телефонів протягом двох тижнів добре впливає на здоров'я та самопочуття - дослідження

Скорочення часу, який люди витрачають під час користування інтернетом у смартфоні, робить їх щасливішими і зосередженими.

Вчені намагалися визначити, чи шкодить постійний доступ до інтернету через смартфони когнітивному функціонуванню та психічному здоров’ю.

Про це пише Medical Xpress з посиланням на дослідження, опубліковане в PNAS Nexus.

В середньому американці витрачають майже п’ять годин на день, користуючись смартфонами, і половина американців, які користуються смартфонами, стурбовані тим, що занадто часто використовують свої пристрої.

Вчені, які проводили дослідження, встановили на телефони 467 учасників програму, яка блокувала доступ до інтернету.

Учасники визнали експеримент складним. З 467 тих, хто погодився встановити додаток, лише 266 зробили це, і лише 119 заблокували доступ до мережі щонайменше на 10 днів. Блокування інтернету скоротило час використання екрана в середньому з 314 хвилин на день до 161 і значно покращило психічне здоров’я та об’єктивно виміряну здатність до постійної уваги.

Зміна здатності до стійкої уваги була еквівалентна стиранню 10 років вікового погіршення, а покращення симптомів депресії було більшим, ніж середній ефект фармацевтичних антидепресантів.

Вчені пояснюють позитивні наслідки відключення збільшенням часу, проведеного в офлайн-світі, зменшенням часу, витраченого на перегляд медіа, збільшенням соціальних зв’язків, покращенням почуття самоконтролю та збільшенням сну.

На думку авторів, проводити менше часу з підключеним до інтернету пристроєм може принести користь багатьом людям.