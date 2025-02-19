Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії
Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
ГоловнаЗдоров'я

Відпочинок від телефонів протягом двох тижнів добре впливає на здоров'я та самопочуття - дослідження

Скорочення часу, який люди витрачають під час користування інтернетом у смартфоні, робить їх щасливішими і зосередженими.

Відпочинок від телефонів протягом двох тижнів добре впливає на здоров'я та самопочуття - дослідження
Родина залипає в гаджети
Фото: Freepik

Вчені намагалися визначити, чи шкодить постійний доступ до інтернету через смартфони когнітивному функціонуванню та психічному здоров’ю.

Про це пише Medical Xpress з посиланням на дослідження, опубліковане в PNAS Nexus.

В середньому американці витрачають майже п’ять годин на день, користуючись смартфонами, і половина американців, які користуються смартфонами, стурбовані тим, що занадто часто використовують свої пристрої.

Вчені, які проводили дослідження, встановили на телефони 467 учасників програму, яка блокувала доступ до інтернету.

Учасники визнали експеримент складним. З 467 тих, хто погодився встановити додаток, лише 266 зробили це, і лише 119 заблокували доступ до мережі щонайменше на 10 днів. Блокування інтернету скоротило час використання екрана в середньому з 314 хвилин на день до 161 і значно покращило психічне здоров’я та об’єктивно виміряну здатність до постійної уваги.

Зміна здатності до стійкої уваги була еквівалентна стиранню 10 років вікового погіршення, а покращення симптомів депресії було більшим, ніж середній ефект фармацевтичних антидепресантів.

Вчені пояснюють позитивні наслідки відключення збільшенням часу, проведеного в офлайн-світі, зменшенням часу, витраченого на перегляд медіа, збільшенням соціальних зв’язків, покращенням почуття самоконтролю та збільшенням сну.

На думку авторів, проводити менше часу з підключеним до інтернету пристроєм може принести користь багатьом людям.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies