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В 16 областях через зростання захворюваності на грип частково впроваджують протиепідемічні заходи

У регіоні чи окремих населених пунктах можуть застосовувати “локальний карантин”.

В 16 областях через зростання захворюваності на грип частково впроваджують протиепідемічні заходи
Лікування застуди та грипу
Фото: Freepik

За тиждень з 10 по 16 лютого в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 206 653 людей, із них 60% – діти. До лікарень з ускладненнями госпіталізовано 2 130 дорослих і 3 276  дітей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. 

Зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. Прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією. 

В 16 областях через зростання захворюваності частково впроваджують протиепідемічні заходи. У регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати “локальний карантин”. Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи – щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію.

МОЗ зазначає, що щорічна вакцинація – найдієвіший спосіб для профілактики грипу та COVID-19, проводити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону. Наразі всі області забезпечені вакциною проти COVID-19. Вакцина проти грипу доступна в аптеках – станом на 16 лютого проти грипу вакцинувалися 109 913 людей.

Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. 

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