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На Рівненщині захворюваність грипом перевищила епідемпоріг. 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання

Більшість хворих – діти.

На Рівненщині захворюваність грипом перевищила епідемпоріг. 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання
Фото: Макс Требухов

На Рівненщині через грип 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання. 

Як повідомляє обласна адміністрація, 8575 жителів області захворіли на грип та ГРЗ за минулий тиждень. Це на 25% більше, ніж за попередні сім днів. Більшість хворих – діти, але й серед дорослих зросла захворюваність.Рівень захворюваності перевищує епідемпоріг на 22%.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Рівненській громаді – більше чверті усіх випадків.

Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, через значну захворюваність на дистанційне навчання перейшли 28 шкіл, у тому числі 7 закладів освіти в обласному центрі.

“Доручив департаменту охорони здоров’я моніторити ситуацію та вживати передбачених заходів. Запобігти захворюванню також допоможуть елементарні правила гігієни. Частіше мийте руки, провітрюйте приміщення, минайте місця скупчення людей. Якщо ж з’явилися симптоми, звертайтеся до лікаря”,  – зазначив Олександр Коваль.

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