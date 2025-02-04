На Рівненщині захворюваність грипом перевищила епідемпоріг. 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання

На Рівненщині через грип 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання.

Як повідомляє обласна адміністрація, 8575 жителів області захворіли на грип та ГРЗ за минулий тиждень. Це на 25% більше, ніж за попередні сім днів. Більшість хворих – діти, але й серед дорослих зросла захворюваність.Рівень захворюваності перевищує епідемпоріг на 22%.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Рівненській громаді – більше чверті усіх випадків.

Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, через значну захворюваність на дистанційне навчання перейшли 28 шкіл, у тому числі 7 закладів освіти в обласному центрі.

“Доручив департаменту охорони здоров’я моніторити ситуацію та вживати передбачених заходів. Запобігти захворюванню також допоможуть елементарні правила гігієни. Частіше мийте руки, провітрюйте приміщення, минайте місця скупчення людей. Якщо ж з’явилися симптоми, звертайтеся до лікаря”, – зазначив Олександр Коваль.