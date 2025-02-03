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У Сарнах затримали диверсанта, який готував підрив колій вузлової станції

Житель Стрия заклав саморобний вибуховий пристрій під полотно, але завершити диверсію зловмиснику завадили правоохоронці.

У Сарнах затримали диверсанта, який готував підрив колій вузлової станції
У Сарнах затримали диверсанта
Фото: Рівненська облпрокуратрура

У Сарнах на Рівненщині затримали диверсанта, мешканця Стрия Львівської області, який готував підрив колій вузлової станції.

Про це повідомили у Рівненській облпрокуратурі. 

Торік восени 23-річний житель Стрия встановив контакт з представниками спецслужб РФ для допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. 

На їхнє замовлення чоловік проводив розвідку позицій ППО, військового аеродрому та інших об’єктів Сил оборони України на Львівщині. Він наносив на карту точні координати спостережних постів цих об’єктів, а фото скидав кураторам. Крім того, зловмисник знімав військову техніку, надану партнерами та процес її переміщення залізничним транспортом. Ці розвіддані він теж «зливав» ворогу.

У січні цього року чоловік приїхав до міста Сарни, аби підірвати залізничні колії вузлової станції, через яку проходять ешелони з військовою технікою для ЗСУ. Він заклав саморобний вибуховий пристрій під полотно, але завершити диверсію зловмиснику завадили правоохоронці.

Правоохоронці попередили диверсію на залізниці
Фото: Рівненська облпрокуратура
Правоохоронці попередили диверсію на залізниці

Його затримали безпосередньо на місці злочину. Чоловікові вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури жителю Львівщини повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на диверсію, вчинених в умовах воєнного стану  (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113 КК України).

  • Наприкінці січня СБУ та Нацполіція затримали ще вісьмох паліїв релейних шаф Укрзалізниці.
  • Минулого року СБУ затримала понад 450 осіб, які займались підпалами на замовлення російських кураторів
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