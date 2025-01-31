Норвегія затримала судно з російським екіпажем за підозрою у пошкодженні кабеля в Балтійському морі

Норвезька поліція затримала судно на підставі юридичного запиту Латвії. Екіпаж підозрюють у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією.

Норвегія затримала судно Silver Dania за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі. Екіпаж судна – росіяни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Dagbladet.

Норвезька поліція заявила, що на підставі юридичного запиту Латвії та судового рішення арештувала судно Silver Dania. Воно зареєстроване в Норвегії і належить норвезькій компанії.

Судно Silver Dania курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом. Екіпаж судна – громадяни Росії.

Зазначається, що судно затримав корабель берегової охорони KV Bison в ході операції під керівництвом поліції ввечері в четвер, 30 січня. Silver Dania у цей перебувало в норвезькій економічній зоні біля узбережжя району Тромс. Зранку норвезьке судно доставили до порту Тромсе.

Поліція проводить на судні операцію з обшуку, допитів та збору доказів.