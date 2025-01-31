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Норвегія затримала судно з російським екіпажем за підозрою у пошкодженні кабеля в Балтійському морі

Норвезька поліція затримала судно на підставі юридичного запиту Латвії. Екіпаж підозрюють у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією.

Норвегія затримала судно з російським екіпажем за підозрою у пошкодженні кабеля в Балтійському морі
Фото: EPA/UPG

Норвегія затримала судно Silver Dania за підозрою в причетності до пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі. Екіпаж судна – росіяни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Dagbladet.

Норвезька поліція заявила, що на підставі юридичного запиту Латвії та судового рішення арештувала судно Silver Dania. Воно зареєстроване в Норвегії і належить норвезькій компанії.

Судно Silver Dania курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом. Екіпаж судна – громадяни Росії.

Зазначається, що судно затримав корабель берегової охорони KV Bison в ході операції під керівництвом поліції ввечері в четвер, 30 січня. Silver Dania у цей перебувало в норвезькій економічній зоні біля узбережжя району Тромс. Зранку норвезьке судно доставили до порту Тромсе.

Поліція проводить на судні операцію з обшуку, допитів та збору доказів.

  • Вранці 26 січня отримав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо та телемовлення (LVRTC). Кабель лежить на глибині понад 50 м, тож конкретно про збитки стане відомо тільки після початку ремонтних робіт. Згодом Швеція затримала судно, яке підозрюють у пошкодженні кабелю на дні Балтійського моря. За даними моніторингового сервісу, судно вийшло з російського порту Усть-Луга.
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