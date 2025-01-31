Більше данців вважають загрозою США, аніж Північну Корею чи Іран, ‒ опитування

Майже половина жителів Данії зараз вважають США значною загрозою для їхньої країни, і переважна більшість виступає проти відходу Гренландії до складу США.

Такими є результати дослідження YouGov, пише The Guardian.

Дослідження провели після тижнів напруженості між Данією, Гренландією та США через неодноразові заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про те, що він планує взяти під контроль автономну територію, яка є частиною Королівства Данія.

Арктичним островом, населення якого становить 57 000 осіб, раніше як колонією керувала Данія. Копенгаген продовжує контролювати її зовнішню політику та політику безпеки. Інтерес Трампа до Гренландії з’явився в період зростання руху за незалежність, який існував раніше.

Опитування понад 1000 людей у Данії, проведене з 15 по 22 січня, показало, що 46% вважають США або “дуже великою загрозою”, або “досить великою загрозою” для Данії.

Це більше, ніж ті, хто вважає загрозою Північну Корею чи Іран – це 44% і 40% відповідно. Але небезпекою з боку Росії переймаються значно більше людей. 86% респондентів вважають Москву загрозою.

З опитаних 78% сказали, що вони будуть проти продажу Гренландії США, але 72% вважають, що остаточне рішення має схвалювати Гренландія, а не Данія.

Ці висновки були отримані за тиждень, коли прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відвідала Берлін, Париж і Брюссель, щоб отримати підтримку на тлі погроз Трампа щодо Гренландії.

Фредеріксен заявила, що Європа повинна об'єднатися перед обличчям зміни відносин зі Вашингтоном.

Трамп заявив, що США потребують контролю над Гренландією – і Панамським каналом – для “економічної безпеки” і назвав володіння та контроль над територією “абсолютною необхідністю”. Гренландія давно була на його радарі як мета для покупки. У 2019 році він закликав своїх помічників з’ясувати, як США можуть її купити, описуючи продаж як “по суті велику угоду з нерухомістю”.

Крім нафти та газу, Гренландія пропонує сировину для зелених технологій, що приваблює інтерес з усього світу, включно з Китаєм.

Опитування громадської думки, опубліковане раніше цього тижня, показало, що 85% гренландців не хочуть, щоб острів став частиною США. Опитування, проведене соціологічною службою Verian на замовлення данської газети Berlingske, показало, що лише 6% гренландців виступають за приєднання до Штатів, а 9% не визначилися.