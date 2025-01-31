Трамп знову пригрозив країнам БРІКС 100% тарифами у разі заміни долара

Аналогічну заяву президент США зробив одразу після перемоги на виборах у листопаді 2024 року.

Президент США Дональд Трамп вчора знову пригрозив країнам-членам БРІКС 100% митами, щоб відмовити їх від заміни долара США як резервної валюти, повідомляє DW.

Аналогічну заяву Трамп зробив одразу після перемоги на виборах у листопаді 2024 року.

“Ми вимагатимемо від цих, здавалося б, ворожих країн зобов’язання не створювати нову валюту БРІКС і не підтримувати будь-яку іншу валюту, яка замінить могутній долар США, інакше вони зіткнуться зі 100% тарифами. Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі чи де-небудь ще, і будь-яка країна, яка спробує, повинна сказати “привіт” тарифам і “прощай” з Америкою!”, ‒ написав він тоді у своїй соцмережі Truth Social.

БРІКС і долар США

До групи БРІКС спочатку входили Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Протягом останніх років до неї доєдналися Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, Ефіопія, Іран та Індонезія, збільшивши кількість членів до одинадцяти.

БРІКС створили у 2009 році як протидію домінуванню США та західних союзників. Група представляє майже половину населення світу і вважається аналогом країн “Групи семи”.

Економічний блок веде переговори про введення ще однієї резервної валюти, ця ідея набула особливої популярності після того, як Захід запровадив санкції проти Росії через її війну в Україні.

“Сила долара США у світі останнім часом посилилася. Він залишається основною резервною валютою світу, і світ сильно залежить від нього”, ‒ додає DW.

Трамп загрожує тарифами для Канади та Мексики

Тим часом Трамп заявив, що з суботи на імпорт із Канади та Мексики буде накладено 25%-ні тарифи, але він все ще розмірковує, чи включати нафту з цих країн у свої імпортні мита.

Передбачається, що його рішення буде ґрунтуватися на тому, чи справедливі ціни на нафту, що стягуються Вашингтоном та двома північноамериканськими торговими партнерами.

На рішення президента США також вплинуло його прагнення зупинити нелегальну імміграцію та контрабанду хімікатів, які використовуються для фентанілу. Цей препарат та інші синтетичні опіоїди стали причиною десятків тисяч смертей лише у США.