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Президентка Мексики закликала Google не змінювати назву затоки на мапах

Клаудія Шейнбаум посилається на документи ООН.

Президентка Мексики закликала Google не змінювати назву затоки на мапах
Клаудія Шейнбаум
Фото: EPA/UPG

Рішення компанії Google змінити назву Мексиканської затоки на Американську для користувачів зі США після офіційного перейменування, здійсненого адміністрацією Дональда Трампа, не сподобалося президентці Мексики Клаудії Шейнбаум.

Як пише Reuters, політикиня заявила, що надіслала до компанії листа з вимогою дотримуватися міжнародного морського права. Відповідно до конвенції ООН, лише 12 морських миль (22 кілометри) акваторії від берега є суверенною територією держав. Тож США не мають права здійснювати перейменування водойми, яку ділять з Кубою та Мексикою, а більша частина якої взагалі має статус нейтральних вод. 

Шейнбаум також вимагає змінити алгоритми пошуку за фразою "Мексиканська Америка" таким чином, щоб користувачу демонструвалася мапа 1607 року з такою назвою континенту, яку сама президентка демонструвала на одному зі своїх пресбрифінгів

Google оголосили, що у Мексиці підпис затоки на мапах не змінюватиметься. Натомість для інших країн світу програма відображатиме одразу дві паралельні назви.

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