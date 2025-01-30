Третій рік поспіль економіка США обійшла Китай за показником ВВП

У 2024 році США зміцнили свої позиції як найбільшої економіки світу – ВВП країни зріс на 5,3% із поправкою на інфляцію, передає Bloomberg.

Номінальне зростання ВВП Китаю склало 4,2%.

При цьому у США фіксують підвищений темп інфляції, які підштовхнули історично агресивне посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи у 2022 та 2023 роках. Китай навпаки - бореться з дефляцією; його так званий дефлятор ВВП свідчить про падіння цін із середини 2023 року.

Зазвичай менш розвинені країни, такі як Китай, підтримують вищі темпи економічного зростання, наздоганяючи своїх розвинених конкурентів. Так, ВВП Китаю на душу населення склав 12 614 доларів США в 2023 році. У США він становив 82 769 доларів США, що демонструє величезний потенціал наздоганяючого розвитку для країни № 2 у світі. Але китайські політики щосили намагаються стримати масштабний спад на ринку нерухомості, а також пригнічену довіру споживачів.

Споживання США потягнуло за собою зростання обсягу імпорту. Дефіцит торгівлі товарами сягнув майже $1,1 трлн за січень-листопад минулого року, а попередні дані за грудень, опубліковані в середу, показали безпрецедентний щомісячний дефіцит у $122 млрд.

Китай опинився серед бенефіціарів: імпорт США від його геополітичного суперника зріс на 2,2% із січня по листопад. Власні дані Китаю показали, що країна нагромадила рекордний торговий профіцит у розмірі близько 992 мільярдів доларів у 2024 році.