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CNN: понад 20 добровольців зі США зникли безвісти на війні в Україні

За останні шість місяців кількість жертв різко зросла. 

CNN: понад 20 добровольців зі США зникли безвісти на війні в Україні
прапори України і США
Фото: EPA/UPG

За даними розслідування CNN, понад 20 американських добровольців зникли безвісти на війні в Україні.

За останні шість місяців кількість жертв різко зросла. Тіла щонайменше п'ятьох американців, які записалися в українську армію, не вдалося забрати з поля бою. Двох із них нещодавно репатріювали з ТОТ після тривалих переговорів.

Родичі зниклих розповіли журналістам, що через невизначеність щодо долі добровольців постає правова невизначеність, неможливість офіційно оголосити своїх близьких мертвими, а ще їм докучають російські тролі, які переслідують їх у мережі. 

  • У лютому 2024 року Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України.
  • Торік у липні стало відомо, що на війні міг загинути доброволець зі Словаччини, наразі його офіційно вважають зниклим безвісти.
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