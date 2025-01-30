CNN: понад 20 добровольців зі США зникли безвісти на війні в Україні

За даними розслідування CNN, понад 20 американських добровольців зникли безвісти на війні в Україні.
За останні шість місяців кількість жертв різко зросла. Тіла щонайменше п'ятьох американців, які записалися в українську армію, не вдалося забрати з поля бою. Двох із них нещодавно репатріювали з ТОТ після тривалих переговорів.
Родичі зниклих розповіли журналістам, що через невизначеність щодо долі добровольців постає правова невизначеність, неможливість офіційно оголосити своїх близьких мертвими, а ще їм докучають російські тролі, які переслідують їх у мережі.
- У лютому 2024 року Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити у Національній гвардії України.
- Торік у липні стало відомо, що на війні міг загинути доброволець зі Словаччини, наразі його офіційно вважають зниклим безвісти.