Армія РФ скинула 500-кілограмову авіабомбу на село в Донецькій області

Упродовж дня російська армія обстріляла населені пункти Донецької області з різних видів озброєння. На Добропільську громаду окупанти скинули 500-кілограмову авіабомбу.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА.

"Ще 5 людей поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по області. У Покровську 3 людини поранені FPV-дроном, пошкоджено автівку", — каже Філашкін.

На Білицьке Добропільської громади армія РФ скинула 500-кілограмову керовану авіабомбу. Поранення отримали дві жінки 44 і 47 років.

Пошкоджено 4 двоповерхівки і адмінбудівлю.