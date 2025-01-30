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Росіяни відбирають житло в українців на ТОТ, які відмовляються жити в окупації

Окупанти намагаються викорінити українську ідентичність з ТОТ.

Росіяни відбирають житло в українців на ТОТ, які відмовляються жити в окупації
Фото: ЦНС

Очільник окупаційної адміністрації на ТОТ Донеччини гауляйтер Денис Пушилін заявив про наміри примусово "вилучати" житло українців, які виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Формально окупанти нахабно називають це "тимчасовим" рішенням, нібито для створення так званого "маневреного фонду" та "ефективного використання" покинутих квартир. Проте очевидно, що окупанти ніякі квартири повертати власникам не збираються. Це абсолютно брехливий обман, за яким ховається справжня суть рф – грабувати, відбирати чуже та використовувати вкрадене для власних злочинних цілей", — кажуть у спротиві.

Росіяни не можуть змиритися з тим, що українці не хочуть жити під окупацією. Окупанти намагаються викорінити українську ідентичність з ТОТ, відбираючи власність тих, хто зробив вибір на користь вільної України.

"Ця злочинна схема не є новою – так само окупанти вже вилучали українські підприємства, земельні ділянки та інше майно через небажання місцевих мешканців отримувати “червоний паспорт”, а тепер намагаються легалізувати крадіжку житла. Гауляйтери, які підтримують ці свавільні дії, слугують лише знаряддям окупаційної політики, яка спрямована на те, щоб стерти будь-які згадки про українську приналежність цих територій", — додають у ЦНС. 

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