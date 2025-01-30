СБУ ідентифікувала чотирьох російських генералів, причетних до авіаудару по Харкову

СБУ встановила чотирьох російських генералів, які наказали вдарити по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Унаслідок удару загинули 19 цивільних, ще 46 людей зазнали травм.

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на військове командування рф, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року", — ідеться у повідомленні відомства.

Тоді росіяни скинули дві керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет у Харкові унаслідок авіаударів загинули 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями.

Правоохоронці встановили, що наказ завдати авіаудару по Харкову віддав командувач угруповання "Північ" ЗС РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки. Також до планування та здійснення ворожого бомбардування було залучено ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:

▪️ командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;▪️ начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;▪️ командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил рф полковника Олексія Лободу.

Для здійснення ворожого удару рашисти підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.

Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торговельного центру і не вибухнула.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ.