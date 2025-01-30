Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Намібійський геноцид
Намібійський геноцид
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ ідентифікувала чотирьох російських генералів, причетних до авіаудару по Харкову

Наказ завдати авіаудару по Харкову віддав командувач угруповання "Північ" ЗС РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

СБУ ідентифікувала чотирьох російських генералів, причетних до авіаудару по Харкову
Фото: СБУ

СБУ встановила чотирьох російських генералів, які наказали вдарити по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Унаслідок удару загинули 19 цивільних, ще 46 людей зазнали травм.

Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на військове командування рф, яке організувало повітряний удар по цивільній інфраструктурі Харкова 25 травня 2024 року", — ідеться у повідомленні відомства.

Тоді росіяни скинули дві керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет у Харкові унаслідок авіаударів загинули 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також повністю знищено будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями.

Правоохоронці встановили, що наказ завдати авіаудару по Харкову віддав командувач угруповання "Північ" ЗС РФ генерал-полковник Олександр Лапін.

Після цього начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук організував підготовку плану повітряної атаки. Також до планування та здійснення ворожого бомбардування було залучено ще трьох підлеглих Лапіна, а саме:

▪️ командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони країни-агресора генерал-лейтенанта Олега Маковецького;▪️ начальника штабу 6-ї армії військово-повітряних сил росії генерал-майора Юрія Подоплєлова;▪️ командира 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил рф полковника Олексія Лободу.

Для здійснення ворожого удару рашисти підняли у повітря бомбардувальники Су-34, які здійснили запуск по харківському гіпермаркету трьох авіабомб УМПБ Д-30СН.

Дві з них влучили у будівлю цивільного об’єкта, ще одна – впала поблизу торговельного центру і не вибухнула.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім п'ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців РФ.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies