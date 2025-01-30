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Литва передала Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності

Також Литва, серед іншого, зробить внесок у Коаліцію протимінної діяльності.

Литва передала Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності
Фото: Міноборони Литви

Наприкінці минулого тижня до України дісталися переносні зенітні ракетні комплекси малої дальності з ракетами, повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви. 

Відомство зазначає, що цього року заплановано основні напрями підтримки України: нагальні потреби (ППО, боєприпаси, безпілотники, протидрони), при розвитку литовської оборонної промисловості, а також підтримка української оборонної промисловості через фінансування зброї, виробленої в Україні.

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Литва зробить внесок у Коаліцію протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, та в інші Коаліції з питань можливостей, учасником яких вона є. Військова підтримка також здійснюватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, продовжуватиметься навчання українських військових та реабілітація поранених.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 767 мільйонів євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила півтора мільярда євро.

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