Найближчим часом Коаліція з розмінування здійснить перші у цьому році закупівлі на понад 30 млн євро

Цього року на рахунки Коаліції вже почали надходити перші внески.

Найближчим часом Коаліція спроможностей з розмінування України здійснить перші у 2025 році закупівлі для потреб звільнення українських територій від вибухонебезпечних предметів на суму понад 30 млн євро.

Про це йшлося на Десятій зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції, передає Міноборони України.

У 2024 році українській стороні була передана техніка та обладнання для розмінування, а також організовано та здійснено підготовку українських фахівців з розмінування за стандартами НАТО та IMAS у центрах підготовки країн-партнерів.

“Цього року на рахунки Коаліції вже почали надходити перші внески, за які хочу безпосередньо подякувати Литві, Ісландії, Німеччині, Данії, Швеції та Фінляндії. Також на сьогодні узгоджено всі потреби у матеріально-технічних засобах та підготовці особового складу на 2025 рік», – сказав начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

Він також нагадав, що у 2024 році було опрацьовано та погоджено дорожню карту розвитку спроможностей розмінування України до 2035 року.