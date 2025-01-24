​У Києві судитимуть викладача університету, який за $10 тисяч обіцяв роботу з бронюванням від мобілізації

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

У Києві судитимуть викладача університету, який за 10 тисяч доларів обіцяв влаштувати чоловіка на роботу вибухотехніком заради бронювання від мобілізації.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 38-річного викладача приватного вищого навчального закладу, який вимагав отримав гроші за допомогу в працевлаштуванні заради отримання бронювання (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що обвинувачений за 10 000 доларів обіцяв влаштувати чоловіка на роботу до підприємства, що займається гуманітарним розмінуванням. За ці гроші, користуючись своїми зв’язками, обвинувачений обіцяв спочатку допомогти у позитивному проходженні іспитів, а далі - отримати посаду вибухотехніка із заплатою понад 60 тис. грн, із бронюванням, а також відрядженням за кордон.

Під час зустрічей чоловік повідомляв, що документи для працевлаштування та 10 тис. доларів США потрібно передавати саме зараз, оскільки вже набирається група у кількості 20-ти осіб, з яких 19 вже є. Він говорив, має "свою людину" в одному з державних органів, яка "допоможе" працевлаштуватись вибухотехніком.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.