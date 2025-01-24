Головне за ніч та ранок п'ятниці, 24 січня: атака "шахедів" на Київщину, 125 боєзіткнень, вибухи в Москві

Нічна повітряна атака, 125 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, рішення суду щодо гучного указу Трампа.

Київська обласна військова адміністрація повідомила про влучання уламків збитої повітряної цілі у 10-поверховий будинок в одному з населених пунктів регіону – Глевасі. В іншому районі області пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан.

За даними станом на 7:35, унаслідок атаки в Київській області загинули троє людей. Ще одна людина – чоловік 26 років – отримав опіки, повідомила Національна поліція.

У Глевасі "шахед" спричинив пожежу та руйнування фасаду на поверхах з шостого по дев'ятий. Оперативні служби прибули на місце, було проведено евакуацію мешканців. Пошкоджені 11 квартир. Загинув чоловік.

У Броварах через влучання уламків сталося загоряння двоповерхового приватного будинку на площі 120 квадратних метрів. Загинуло подружжя 1966 та 1965 років народження.

Станом на 5:15 пожежі ліквідовано, поряд з багатоквартирним будинком розгорнуто пункт незламності, з людьми працюють психологи.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії ворога.

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Диліївка, Кримське, Щербинівка та Торецьк.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1500 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 826 820 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 24 січня Росія атакувала Україну 58-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 25 "шахедів" та безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Унаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі.

У тимчасово окупованому Криму та низці російських областей ввечері у четвер почали з'являтися повідомлення про масовану атаку безпілотників.

Місцева влада підтвердила атаку в Рязанській, Брянський, Саратівській, Курській, Ростовській, Московській, Бєлгородській, Воронезькій, Орловській, Липецькій областях. Вибухало і в Москві.

На окупованій території росіяни повідомляли про атаку на Крим.

Найбільше дронів зафіксовано у Брянський області – 37 (за повідомленнями влади). За даними Astra, також в Рязані атакували ТЕЦ, розташовану неподалік заводу.

Російське міноборони стверджує, що було збито 121 безпілотник. Росіяни призупинили авіарух в аеропортах Казані та ще чотирьох міст, писала Astra.

Згодом мер Москви Сергій Собянін заявив, що у російській столиці в ніч на п'ятницю відбили три атаки ударних безпілотників.

Як пише Reuters, за словами соратника диктатора Путіна, протиповітряна оборона працювала у районах Коломни, Рамєнського, Подольська та Троїцького. Собянін переконує, що усі дрони було збито, а падіння уламків "не призвело до руйнувань чи постраждалих".

Федеральна авіаційна агенція росіян повідомила, що на час атаки два московських аеропорти – Внуково та Домодєдово – припинили обслуговування рейсів.

Федеральний суддя Джон Кугенур у Сіетлі, штат Вашингтон, видав тимчасовий обмежувальний ордер щодо заборони виконання одного із перших виконавчих розпоряджень Дональда Трампа на посаді президента США.

Як пише Politico, йдеться про скандальний указ, в якому новообраний глава держави скасовує практику надання громадянства усім народженим на території Сполучених Штатів, незалежно від легальності перебування в країні батьків.

Суд очікувано назвав цей документ "відверто антиконституційним", адже він прямо порушує 14-ту поправку до основного закону США. Суддя Кугенур, призначений на посаду ще за часів президентства Рональда Рейгана, висловив подив, що Білий дім "взагалі знайшов юристів, згодних відстоювати законність цього указу, з огляду на те, наскільки ця справа є очевидною".

Нагадаємо, позов проти указу Трампа подали одразу 22 американські штати.

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