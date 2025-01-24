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​Уночі Сили ППО збили 25 російських "шахедів" із 58

Унаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі.

​Уночі Сили ППО збили 25 російських "шахедів" із 58
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 24 січня Росія атакувала Україну 58-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 25 "шахедів" та безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

27 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. 

Унаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі. Уражено багатоквартирні та приватні будинки та авто. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. 

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