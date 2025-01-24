За добу на фронті відбулося 125 бойових зіткнень, - Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії ворога.

Розпочалась 1066 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 58 авіаційних ударів, зокрема, залучив п’ять ракет та скинув 102 КАБи. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, залучив для ураження 2261 дрон-камікадзе.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань, Турове, Малі Проходи, Красний Яр, Борівська Андріївка, Міньківка, Костянтинівка, Неліпівка, Улакли, Олексіївка, Новопіль, Новодарівка, Андріївка та Костянтинопіль.

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців.

Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося дев’ять атак окупантів.

Вчора ворог сім разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Новоєгорівка, Зелений Гай та Копанки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районі Часового Яру.

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Диліївка, Кримське, Щербинівка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

Сили оборони відбили сім ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку минулої доби українські воїни відбили дві спроби окупантів атакувати позиції наших підрозділів.

На Курському напрямку відбулося 13 боєзіткнень, ворог завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 46 керованих авіабомб, здійснив 407 артилерійських обстрілів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та дві артилерійські системи ворога. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1500 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, одну РСЗВ, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 87 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.