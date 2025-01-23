Головне за четвер, 23 січня: майже 120 боєзіткнень, оборона Покровська, підвищення облікової ставки НБУ

Бойові дії на Донеччині, 119 бойових зіткнень, ворожі обстріли, розстріл росіянами українських полонених, українська стрічка – номінант на "Оскар". Яким запам’ятається 1065-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 січня відбулося 119 бойових зіткнень.

У районах Диліївки, Кримського, Щербинівки та Торецька ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 63 наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 січня – в новині.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на поширене у інтернеті відео, на якому зафіксований імовірний розстріл росіянами шести полонених українських військових.

За попередніми даними, українських військових захопили у полон під час штурму позицій українських військ на Донеччині.

Про це Лубінець написав у телеграмі. Також на відео відреагував Офіс генпрокурора та розпочав розслідування.

За словами Лубінця, на відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин – розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома.

Більше інформації – в новині.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зауважив, що енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. Тому Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів.

“Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, а й для всієї нашої Європи”, - підсумував голова держави.

Національний банк України підвищив облікову ставку на 1%, до 14,5%, заявив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.

"Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики", - додав він.

Європарламент ухвалив резолюцію зі засудженням використання Росією дезінформації для виправдання війни в Україні. За проголосували 480 депутатів, 58 проти, 48 утрималися.

Європарламентарі в ухваленій резолюції відкинули "історичні претензії" Росії стосовно України як засіб виправдання незаконної війни, йдеться на сайті ЄП. Там також висловили занепокоєння через план деяких соцмереж послабити правила перевірки фактів та модерації, оскільки це може сприяти поширенню російської дезінформаційної кампанії.

Європарламент закликав ЄС поліпшити координацію зусиль щодо протидії дезінформації Росії. Зокрема посилити санкції проти російських медіа.

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 97-у премію Оскар. Оголошення відкладали двічі через масштабні лісові пожежі в США, повідомляє "Українська правда".

Серед номінантів - документальний фільм про війну в Україні "Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва, який раніше потрапив до шортлістів премії.

Подробиці – в новині.

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