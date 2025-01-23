KSE готує запит до Міносвіти щодо купівлі Києво-Могилянської академії

Перед цим Міністерство повідомило, що не розглядає можливості приватизації університету.

Президент Київської школи економіки (KSE) та ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що триває підготовка запиту до Міністерства освіти з приводу купівлі Києво-Могилянської академії.

За словами Милованова, перед цим МОН заявило, що не збирається продавати академію і що запиту не надходило.

«Добре. Ми цей запит зараз готуємо. Бо історія, статус і традиції — це важливо. Але ще важливіше, щоб викладачі отримували гідні зарплати, а студенти — якісну освіту. Сьогодні ситуація в Могилянці проста: зарплати низькі, інфраструктура застаріла, університет не має ресурсів, щоб конкурувати з найкращими закладами в світі. Я пропоную це змінити. Ми піднімемо зарплати в рази, модернізуємо умови, залучимо інвестиції», - пообіцяв ексміністр.

Милованов запевнив, що «бренд і академічна частина залишаться недоторканними — так само, як це було з KSE».