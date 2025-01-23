KSE готує запит до Міносвіти щодо купівлі Києво-Могилянської академії

Президент Київської школи економіки (KSE) та ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що триває підготовка запиту до Міністерства освіти з приводу купівлі Києво-Могилянської академії.
За словами Милованова, перед цим МОН заявило, що не збирається продавати академію і що запиту не надходило.
«Добре. Ми цей запит зараз готуємо. Бо історія, статус і традиції — це важливо. Але ще важливіше, щоб викладачі отримували гідні зарплати, а студенти — якісну освіту. Сьогодні ситуація в Могилянці проста: зарплати низькі, інфраструктура застаріла, університет не має ресурсів, щоб конкурувати з найкращими закладами в світі. Я пропоную це змінити. Ми піднімемо зарплати в рази, модернізуємо умови, залучимо інвестиції», - пообіцяв ексміністр.
Милованов запевнив, що «бренд і академічна частина залишаться недоторканними — так само, як це було з KSE».
- Першу пропозицію придбати Могилянку президент KSE озвучив ще 10 січня, заявивши, що «для МОНа Могилянка збиткова, а KSE зможе і більш ефективно, як приватна освітня фундація, керувати Могилянкою, та і збитки у держави зменшаться».
- Міносвіти у відповіді на запит "Інтерфакс-Україна" заявило, що "беручи до уваги історичну цінність, а також те, що НУ "Києво-Могилянська академія" є одним із провідних закладів вищої освіти, Міністерство освіти і науки України не розглядає можливості приватизації університету".