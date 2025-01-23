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​Прикордонники затримали на кордоні чоловіка з підробленими документами на дітей

За “документи” на трьох дітей чоловік сплатив 6 тис. євро.

​Прикордонники затримали на кордоні чоловіка з підробленими документами на дітей
​Прикордонники затримали на кордоні чоловіка з підробленими документами на дітей
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на кордоні чоловіка, який намагався виїхати з підробленими документами на дітей.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ

“Чоловік вирішив “стати” багатодітним батьком і оформив собі трьох “віртуальних” дітей: близнюків по 2 роки та немовля віком 7 місяців, нібито народжених у Німеччині”, - йдеться у повідомленні. 

Втім, співробітники ДПСУ виявили, що документи виглядають підозріло й не відповідають встановленим зразкам. 

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Згодом чоловік визнав, що насправді діти існують тільки на папері. За документи він заплатив 6 тис. євро.

ДПСУ направило повідомленні до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення.

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