​Прикордонники затримали на кордоні чоловіка з підробленими документами на дітей

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали на кордоні чоловіка, який намагався виїхати з підробленими документами на дітей.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Чоловік вирішив “стати” багатодітним батьком і оформив собі трьох “віртуальних” дітей: близнюків по 2 роки та немовля віком 7 місяців, нібито народжених у Німеччині”, - йдеться у повідомленні.
Втім, співробітники ДПСУ виявили, що документи виглядають підозріло й не відповідають встановленим зразкам.
Згодом чоловік визнав, що насправді діти існують тільки на папері. За документи він заплатив 6 тис. євро.
ДПСУ направило повідомленні до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення.