Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

За день 23 січня російська армія атакувала два райони Дніпропетровської області артилерією та дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На Нікопольщині агресор бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській та Покровській сільській громадах”, - написав Лисак.

Внаслідок обстрілу була пошкоджена багатоповерхівка та приватна оселя.

Крім того, у Синельниківському районі через артобстріл потрощена господарська споруда і житловий будинок, також зачепило легковий автомобіль.

На щастя, при всіх обстрілах минулося без загиблих та постраждалих.