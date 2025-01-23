​СБУ і Нацпол затримали 10 ділків, які намагалися продати криміналітету «трофейні» зброю і боєприпаси

Служба безпеки і Національна поліція затримали 10 осіб, які намагалися продати криміналітету «трофейні» засоби ураження.

Як повідомили в СБУ, у зловмисників вилучили російські гранатомети, снайперські гвинтівки, автомати Калашникова із глушниками та набої різного калібру.

На Київщині, наприклад, викрили військового і чотирьох його спільників, які вивозили бойові «трофеї» з фронту. Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися підпільно продати реактивну штурмову гранату РШГ-2 і партію боєприпасів до великокаліберних кулеметів.

На Житомирщині викрили двох братів, які підшукували клієнтів для прихованого збуту протитанкових гранатометів, набоїв та бойових гранат. Один із затриманих – мобілізований, який перебував у фронтових районах. Звідти він переправляв зброю своєму родичу через пошту.

На Полтавщині піймали трьох кримінальників, які підготували для продажу арсенал бойових гранат та автоматів. Двох з них раніше уже притягували до відповідальності за нелегальний продаж зброї та крадіжки. Після виходу на волю вони залучили третього спільника і організували новий канал незаконного збуту зброї, яку вивозили із зони бойових дій.

За викритими фактами затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

В СБУ додали, що після проведення процесуальних дій усі вилучені зброя і боєприпаси передадуть на потреби ЗСУ.