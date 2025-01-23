Зеленський вважає, що немає сенсу знижувати мобілізаційний вік без можливості забезпечити всю необхідну зброю

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість зниження мобілізаційного віку в Україні. Як і раніше, він сказав, що немає сенсу відправляти на війну додаткові категорії, якщо є брак озброєння для тих, хто мобілізований уже.

У інтерв'ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент сказав, що якщо є люди віком від 25 років, але немає зброї, то для чого мобілізувати ще молодших – для того, щоб людей без зброї було ще більше? Президент вважає, що там, де можна замість військового використати дрони – так і потрібно робити, щоб берегти людей.

"Там, де треба молодь – давайте говорити. Але давайте говорити, що вони будуть екіпіровані, що вони будуть підготовлені, що буде відповідна зброя. У цій війні Захід не може ставити умови Україні. В цій війні Україна не може ставити умови Заходу", – сказав він.

На його думку, Україна і Захід можуть бути лише союзниками. Але якщо Захід не хоче дати далекобійну зброю і все те, що Україна просила, а каже, щоб вона спочатку мобілізувала людей, то це не дуже чесно.

Діалогом було б сказати, що Україна повинна зробити ті чи інші речі, а за це Захід дасть ті чи інші речі.

Зниження мобілізаційного віку