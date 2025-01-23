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Зеленський вважає, що немає сенсу знижувати мобілізаційний вік без можливості забезпечити всю необхідну зброю

Захід не може ставити умови Україні в цій війні, домовлятися потрібно шляхом діалогу, вважає він. 

Зеленський вважає, що немає сенсу знижувати мобілізаційний вік без можливості забезпечити всю необхідну зброю
Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на саміті ЄС у Брюсселі,, 19 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість зниження мобілізаційного віку в Україні. Як і раніше, він сказав, що немає сенсу відправляти на війну додаткові категорії, якщо є брак озброєння для тих, хто мобілізований уже.

У інтерв'ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент сказав, що якщо є люди віком від 25 років, але немає зброї, то для чого мобілізувати ще молодших – для того, щоб людей без зброї було ще більше? Президент вважає, що там, де можна замість військового використати дрони – так і потрібно робити, щоб берегти людей.

"Там, де треба молодь – давайте говорити. Але давайте говорити, що вони будуть екіпіровані, що вони будуть підготовлені, що буде відповідна зброя. У цій війні Захід не може ставити умови Україні. В цій війні Україна не може ставити умови Заходу", – сказав він. 

На його думку, Україна і Захід можуть бути лише союзниками. Але якщо Захід не хоче дати далекобійну зброю і все те, що Україна просила, а каже, щоб вона спочатку мобілізувала людей, то це не дуже чесно.

Діалогом було б сказати, що Україна повинна зробити ті чи інші речі, а за це Захід дасть ті чи інші речі.

Зниження мобілізаційного віку

  • Нещодавно майбутній радник з нацбезпеки у команді новообраного президента США Майк Волц заявив, що Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік
  • Торік у листопаді Associated Press повідомило, що Білий дім тисне на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Деякі партнери в Європі також занепокоєні нестачею військових в Україні.
  • На початку грудня державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має схвалити "важкі рішення "про подальшу мобілізацію військ. За його словам, це критично важливо, тому що "навіть з грошима і боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".
  • Зеленський у відповідь заявив, що пріоритетом є зниження військового потенціалу Росії, а не призовного віку. Президент зазначив, що хоче "збереження життів, а не зброї на складах".
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