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Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування

У мережі поширили відео, як окупанти розстрілюють шістьох військовополонених.

Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на поширене у інтернеті відео, на якому зафіксований імовірний розстріл росіянами шести полонених українських військових. За попередніми даними, українських військових захопили у полон під час штурму позицій українських військ на Донеччині.

Про це Лубінець написав у телеграмі. Також на відео відреагував Офіс генпрокурора та розпочав розслідування. 

За словами Лубінця, на відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин – розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. 

Розстріл кожного із полонених відбувається на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучує "Один — мій", а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військових. 

"Російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими і ось вчергове демонструє свою безпорадність та злочинність. Вчергове надсилаю інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ. Цей факт повинен бути зафіксований", – наголосив омбудсман.

Він нагадав, що відсутність відповідальності перетворив злочин у системність і на це не можна закривати очі, а Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм.

У Офісі генпрокурора зазначили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння. 

  • Наприкінці грудня Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами беззбройних українських військових.
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