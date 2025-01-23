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Головне за ніч та ранок четверга, 23 січня: ракетна атака на Запоріжжя, 115 боєзіткнень, порятунок українських моряків

Нічна повітряна атака, 115 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, порятунок з полону українських моряків.

Головне за ніч та ранок четверга, 23 січня: ракетна атака на Запоріжжя, 115 боєзіткнень, порятунок українських моряків
Медики на місці ворожого удару у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі вночі, за повідомленням начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, під час повітряної тривоги пролунало щонайменше чотири вибухи.

Росіяни атакували Запоріжжя балістичними ракетами. До цього вночі по обласному центру цілили ударні БпЛА.

Станом на 09:41 кількість постраждалих збільшилась до 26 людей. Серед поранених є двомісячне немовля. Ракетна атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини – загинув 47-річний чоловік.

"Під час повторного обстрілу поранені наші рятувальники, які саме ліквідовували наслідки. На місці працюють усі відповідні служби. Роблять усе, щоб максимально допомогти людям", – прокоментував атаку президент Зеленський. Відомо про 4 співробітників ДСНС, що зазнали поранень, їх ушпиталили.

Також була інформація про людей під завалами.

За даними ОВА, одна багатоповерхівка зруйнована, тридцять пошкоджені.

Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни знищили один із енергетичних об'єктів, унаслідок чого понад 20 000 абонентів залишилися без електроенергії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 115 боїв, понад половина із них (62) – на Покровському напрямку.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили командний пункт та шість інших важливих об’єктів загарбників.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районі Торецька.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1340 солдатів. Від початку вторгнення втрати противника склали близько 825 320 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 23 січня 2025 року росіяни атакували Україну 92-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ. Також ворог застосував 4 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 57-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Головне управління розвідки та міністерство закордонних справ евакуювали українських моряків, звільнених із полону хуситів. Це – троє членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader.

Операція з порятунку громадян України відбулась за всебічної підтримки та допомоги Королівського Офісу Султанату Оман, повідомили в ГУР. Зараз звільнені українські моряки прямують на зустріч з родинами.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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