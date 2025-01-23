У Київській області через атаку "шахедами" постраждали будинки, кафе та авто

Уночі Київщину атакували ворожі БпЛА, працювали сили ППО. За даними Київської ОВА, всі ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допустили.
Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль, лінію електромереж та будівлю кафе.
Всім жителям, будинки яких постраждали, нададуть необхідну допомогу.
У поліції зазначили, що на місці події працюють групи реагування, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.
- Тим часом у Запоріжжі унаслідок російської атаки є понад 20 постраждалих. Росіяни знищили один із енергетичних об'єктів, унаслідок чого понад 20 000 абонентів залишилися без електроенергії.