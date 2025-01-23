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У Київській області через атаку "шахедами" постраждали будинки, кафе та авто

Також понівечена лінія електроперпедач. 

У Київській області через атаку "шахедами" постраждали будинки, кафе та авто
Наслідки обстрілу Київщини
Фото: Нацполіція

Уночі Київщину атакували ворожі БпЛА, працювали сили ППО. За даними Київської ОВА, всі ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допустили. 

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль, лінію електромереж та будівлю кафе.

Наслідки обстрілу Київщини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Київщини

Всім жителям, будинки яких постраждали, нададуть необхідну допомогу. 

У поліції зазначили, що на місці події працюють групи реагування, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.

  • Тим часом у Запоріжжі унаслідок російської атаки є понад 20 постраждалих. Росіяни знищили один із енергетичних об'єктів, унаслідок чого понад 20 000 абонентів залишилися без електроенергії.
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