У Київській області через атаку "шахедами" постраждали будинки, кафе та авто

Уночі Київщину атакували ворожі БпЛА, працювали сили ППО. За даними Київської ОВА, всі ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допустили.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль, лінію електромереж та будівлю кафе.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Київщини

Всім жителям, будинки яких постраждали, нададуть необхідну допомогу.

У поліції зазначили, що на місці події працюють групи реагування, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.