Головне за середу, 22 січня: понад 100 боєзіткнень, авіаудари по Костянтинівці, Зеленський в Давосі

Україна ніколи не визнає російську юрисдикцію над її окупованими територіями.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі у відповідь на те, чи дозволить він окупантам "забрати" територію, яку вони захопили.

За словами Володимира Зеленського, Україна на це не погодиться, навіть якщо всі союзники на цьому наполягатимуть. Юридично ці території будуть окупованими територіями. У разі визнання території російською усі українські втрати будуть марними, додав він.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 січня відбулося 103 бойових зіткнення.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку, росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 січня – в новині.

Унаслідок авіаційних ударів армії РФ по місту Костянтинівка Донецької області одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень. За 15 хвилин ворог завдав по місту 9 авіаударів.

За попередніми даними, війська РФ використали "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Унаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік. П'ятеро цивільних віком 52, 62, 64, 76 й 91 рік зазнали поранень. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулубу і кінцівок.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобілі, лінії електромережі й газопровід.

Суд призначив два місяці утримання під вартою без права на заставу для 16-річного юнака, підозрюваного в катуванні та вимаганні коштів у 12-річної дівчинки в Білій Церкві, повідомила Національна поліція України.

Цей юнак фігурує серед інших учасників побиття дівчинки. Спершу справу кваліфікували як завдання легких тілесних ушкоджень, та згодом перекваліфікували в більш важкі статті – катування та вимагання.

"Правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає максимальний термін покарання до 10 років позбавлення волі", – повідомили в поліції.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social закликав Росію укласти угоду з Україною про завершення війни, передає «Європейська правда».

Трамп написав, що «не хоче нашкодити Росії», «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним», нагадавши, що «Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів».

Тому американський президент вирішив "з огляду на все це" "зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику послугу". «Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше», – наголосив Трамп і додав, що, якщо найближчим часом цієї угоди не буде, то в нього не буде «іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується».

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!