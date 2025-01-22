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Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 49 обстрілів області.

Росіяни атакували 9 громад Сумщини
Росіяни атакували 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 22 січня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 49 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 76 вибухів. 

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів, КАБами та дронами, внаслідок обстрілу пошкоджена допоміжна будівля закладу охорони здоров’я та приватний будинок. 

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Великописарівську громаду атакували дронами та артилерією, а Краснопільську - мінометами та дронами.

По Шалигинській, Глухівській та Новослобідській громадам армія РФ вдарила дронами.

Свеську громаду ворог атакував з артилерії, а Білопільську - з мінометів.

По Юнаківській громаді російські військові вдарили з артилерії та КАБом.

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