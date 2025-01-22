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У ЦПД спростовують фейк про начебто масове зникнення підлітків на Сумщині

За словами російських пропагандистів, підлітки начебто були силоміць мобілізовані в ЗСУ.

У ЦПД спростовують фейк про начебто масове зникнення підлітків на Сумщині

Російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області, які були "силоміць мобілізовані в ЗСУ". Ця інформація є відвертим фейком.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У відомстві зазначають, що росіяни поширюють дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області. Пропагандисти РФ заявили начебто ці підлітки зникли у січні 2025 року та нібито були силоміць мобілізовані в ЗСУ.

"Ця інформація є відвертим фейком", — наголошують у ЦПД.

Як "докази" пропагандисти демонструють скриншоти повідомлень про зникнення підлітків, однак вони є підробками, створеними за допомогою програми з редагування зображень.

Взявши кілька реальних оголошень про зникнення підлітків у різних регіонах України протягом 2024 року, пропагандисти змінили в них місце й дату.

Фото: ЦПД

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