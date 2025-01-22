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У Дніпрі судитимуть правоохоронця, який використовував підлеглих для будівництва будинку

За час роботи будівельниками цим поліцейським заплатили державним коштом 700 000 грн. 

У Дніпрі судитимуть правоохоронця, який використовував підлеглих для будівництва будинку
Справа пішла в суд
Фото: ДБР

У Дніпропетровській області судитимуть начальника управління одного з правоохоронних органів, якого звинувачують у використання підлеглих для будівництва будинку. 

У пресслужбі ДБР повідомили, що досудове слідство стосовно нього вже завершили. За даними справи, у квітні 2023 дніпровський правоохоронець почав добудовувати свою двоповерхову оселю. 

"Щоб зекономити, він вирішив використовувати на будівельних роботах своїх підлеглих. Він пообіцяв їм продовження виплати заробітної платні та премій без виходу на службу, а також додаткові вихідні дні", – йдеться у повідомленні. 

Поки підлеглі будували будинок начальнику, у відомості їм безпідставно нараховували кошти. З бюджету на зарплати правоохоронців-будівельників було безпідставно витрачено майже 700 тис. гривень.

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