У разі відкриття кордонів 70% українців не хотіли б виїжджати до іншої країни, – соцопитування

У разі відкриття кордонів 70% українців не хотіли б виїжджати до іншої країни.

Про це свідчать дані Всеукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року.

У разі відкриття кордону для всіх категорій населення 70% опитаних повідомили, що не хотіли б виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання.

Виїхати за таких умов хотів би 21% респондентів. Не змогли визначитися з відповіддю 9% опитаних.

Серед респондентів частка чоловіків, які хотіли б виїхати до іншої країни на постійне місце проживання, якщо кордони будуть відкриті для всіх категорій населення, становить 25%, а жінок – 17%.

Про бажання виїхати за кордон для постійного проживання у разі відкриття кордонів, найчастіше повідомляли респонденти віком від 18 до 29 років (33%).

Чим старша вікова група, до якої належить респондент, тим менша частка респондентів, які бажали би виїхати за кордон на постійне місце проживання.

Серед респондентів віком від 30 до 39 виїхати за кордон бажало б 27%, серед респондентів 40-49 років – 23%, 50-59 років – 16%, а серед респондентів, яким за 60 років – 9%.

26,5% респондентів, які до повномасштабного вторгнення проживали у східних областях, погодилися, що хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання, якби кордон був відкритий для всіх категорій населення. Серед респондентів, які до повномасштабного вторгнення проживали у західних областях, про бажання виїхати за кордон для постійного проживання заявило 23%. Серед тих, хто проживав у центральних областях, хотіли б виїхати за кордон 19%, а у південних областях – 12%.

Для тих респондентів, які хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання у разі відкриття кордону для всіх категорій населення, основними мотиваціями для виїзду за кордон є відсутність можливостей для розвитку (30,5%), загроза життю внаслідок ведення бойових дій (29%), недостатня соціальна підтримка з боку держави (29%), бажання возз’єднатися з рідними (26%), бажання вивезти рідних, що залежать від респондента (23%), і неможливість знайти роботу відповідно до вимог респондента (21%).