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Військовий-доброволець Сергій Гнезділов після "публічного СЗЧ" повертається на службу

У 2019 році Гнезділов у віці 19 років взяв академвідпустку та пішов добровольцем до лав ЗСУ за контрактом. На 3-му році великої війни пішов у публічне СЗЧ для привернення уваги до проблеми безстрокової служби та необхідності ротації військових.

Військовий-доброволець Сергій Гнезділов після "публічного СЗЧ" повертається на службу
Сергій Гнезділов
Фото: facebook/Сергій Гнезділов

Військовослужбовець-доброволець Сергій Гнезділов повертається на службу після публічного самовільного залишення служби, повідомляє hromadske із посиланням на його адвоката Анастасію Бурковську.

На засіданні 23 січня Бабушкінський райсуд Дніпра скасував запобіжний захід військовому. Таким чином Гнезділова звільнять у залі суду.

Сергій Гнезділов, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, публічно оголосив про своє самовільне залишення частини (СЗЧ) у вересні 2024. 

Він пояснив свій вчинок відсутністю чітких термінів служби та виснаженням особового складу підрозділу. За його словами, у підпорядкуванні його командира залишилося лише троє людей, оскільки багато хто загинув, був поранений або також залишив частину.

Гнезділов говорив, що його дії спрямовані на привернення уваги до проблеми безстрокової служби та необхідності ротації військових. 

Він вважав, що держава не забезпечує належної підтримки, оскільки відсутня політична воля для вирішення цих питань. Він також заявив, що його вчинок не є зрадою, оскільки він не залишав бойових позицій, а пішов з військово-лікарської комісії, що кваліфікується як СЗЧ, а не дезертирство. Однак стаття обвинувачення, яку йому інкримінували – це саме дезертирство. 

У жовтні правоохоронці затримали Гнезділова.

Зазначимо, що у 2019 року Гнезділов взяв академвідпустку та пішов добровольцем до лав ЗСУ за контрактом.

Станом на 2022 рік був командиром відділення у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні "Сармат". Пізніше – командиром відділення аеророзвідки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Золоту Ниву, Гуляйполе, Бахмут.

  • До 1 березня всі військові, які пішли в СЗЧ, можуть повернутися на службу без кримінальної відповідальності. Вони можуть самі обрати, де саме продовжувати службу.
  • Повідомити про намір повернутися на службу можна, зокрема, в додатку Армія+. За даними Міноборони, близько 60% тих, хто виявив бажання служити далі та подали рапорт в Армія+, зараз в процесі повернення чи вже повністю поновились на службі в нових частинах. 
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