Росіяни атакували Запоріжжя балістикою (оновлено)

У Запоріжжі, за повідомленням начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, під час повітряної тривоги пролунало мінімум чотири вибухи. Росіяни атакували місто балістичними ракетами. До цього вночі по обласному центру цілили ударні БПЛА.

Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждали 10 людей. Відомо про 4 співробітників ДСНС, що зазнали поранень, їх ушпиталили.

Також є інформація про людей під завалами. Екстрені служби вирушили на місця для надання допомоги.

Пошкоджено житлові будинки, вибуховою хвилею вибило вікно та понівечено дах однієї зі споруд.