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Глава НАТО Марк Рютте заявив, що Європа фінансуватиме зброю США для України

Марк Рютте закликає до активізації, а не скорочення підтримки України.

Глава НАТО Марк Рютте заявив, що Європа фінансуватиме зброю США для України
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в четвер, 23 січня, закликав США продовжувати підтримувати Україну і заявив, що Європа оплатить цю підтримку, пише Reuters. 

Виступаючи на заході на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, глава НАТО сказав, що альянс повинен більше інвестувати в оборону, нарощувати оборонне промислове виробництво та взяти на себе більшу частку витрат на допомогу Україні.

"Щодо України, нам також потрібно, щоб США залишалися залученими", – сказав Рютте.

"Якщо ця нова адміністрація Трампа бажає продовжувати підтримувати Україну з її оборонно-промислової бази, рахунок оплатять європейці, я абсолютно в цьому переконаний, ми повинні бути готові це робити", – додав він.

Коментарі генерального секретаря прозвучали після того, як раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз повинен робити більше для підтримки України.

У Давосі Рютте також сказав, що важливо, щоб Росія не виграла, оскільки це могло призвести до того, що Путін «дав би п’ять» лідерам Північної Кореї та Китаю.

"Ми дійсно повинні активізувати, а не скорочувати нашу підтримку України", – сказав генсек НАТО.

"Лінія фронту рухається в неправильному напрямку", – сказав він.

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