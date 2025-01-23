На Харківщині через ворожі атаки постраждали будинки та лінія електромереж

У Харківській області унаслідок ворожих атак постраждали будинки, будівля школи та лінія електромереж.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На світанку 23 січня у Богодухівський районі, с.Новоселівка, унаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

Перед цим «Шахед» влучив по відкритій місцевості поблизу села Литвинове Золочівської громади. Пошкоджено лінію електромереж.

Уночі, о 02:55 у с.Підлиман Ізюмського району унаслідок обстрілу горів будинок, літня кухня та господарча споруда.

Близько опівночі у с.Подвірки Харківського району відбулося влучання в землю на відкритій території. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 14 приватних житлових будинків.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

А на території Солоницівської селищної ради пошкоджено скління вікон 1 приватного будинку.

У с.Морозівка Ізюмського району відбулося влучання в землю на відкритій території. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

За межами с.Бугаївка Чугуївського району унаслідок обстрілу горить трав'яний настил на площі 200 м.кв.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок у с.Осинове Куп'янського району. У цьому ж районі, але у с.Хатнє унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та будівлю школи.

На Харківському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 17 людей (3 дитини).