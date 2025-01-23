На Харківщині через ворожі атаки постраждали будинки та лінія електромереж

У Харківській області унаслідок ворожих атак постраждали будинки, будівля школи та лінія електромереж.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На світанку 23 січня у Богодухівський районі, с.Новоселівка, унаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
Перед цим «Шахед» влучив по відкритій місцевості поблизу села Литвинове Золочівської громади. Пошкоджено лінію електромереж.
Уночі, о 02:55 у с.Підлиман Ізюмського району унаслідок обстрілу горів будинок, літня кухня та господарча споруда.
Близько опівночі у с.Подвірки Харківського району відбулося влучання в землю на відкритій території. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 14 приватних житлових будинків.
А на території Солоницівської селищної ради пошкоджено скління вікон 1 приватного будинку.
У с.Морозівка Ізюмського району відбулося влучання в землю на відкритій території. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
За межами с.Бугаївка Чугуївського району унаслідок обстрілу горить трав'яний настил на площі 200 м.кв.
Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок у с.Осинове Куп'янського району. У цьому ж районі, але у с.Хатнє унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та будівлю школи.
- На Харківському напрямку агресор наступальних дій не проводив.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 17 людей (3 дитини).