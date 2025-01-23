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На Харківщині через ворожі атаки постраждали будинки та лінія електромереж

Також пошкоджена будівля школи.

На Харківщині через ворожі атаки постраждали будинки та лінія електромереж
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області унаслідок ворожих атак постраждали будинки, будівля школи та лінія електромереж.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

На світанку 23 січня у Богодухівський районі, с.Новоселівка, унаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

Перед цим «Шахед» влучив по відкритій місцевості поблизу села Литвинове Золочівської громади. Пошкоджено лінію електромереж.

Уночі, о 02:55 у с.Підлиман Ізюмського району унаслідок обстрілу горів будинок, літня кухня та господарча споруда.

Близько опівночі у с.Подвірки Харківського району відбулося влучання в землю на відкритій території. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 14 приватних житлових будинків.

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини

А на території Солоницівської селищної ради пошкоджено скління вікон 1 приватного будинку.

У с.Морозівка Ізюмського району відбулося влучання в землю на відкритій території. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

За межами с.Бугаївка Чугуївського району унаслідок обстрілу горить трав'яний настил на площі 200 м.кв.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок у с.Осинове Куп'янського району. У цьому ж районі, але у с.Хатнє унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та будівлю школи.

  • На Харківському напрямку агресор наступальних дій не проводив.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 17 людей (3 дитини).

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