42 населені пункти Херсонщини постраждали унаслідок обстрілів РФ, є поранені

Упродовж минулої доби унаслідок російської агресії на Херсонщині поранення отримали семеро людей. Окупаети атакували 42 населені пункти області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Томина Балка, Дар'ївка, Придніпровське, Микільське, Велетенське, Кізомис, Іванівка, Молодіжне, Новотягинка, Токарівка, Благовіщенське, Приозерне, Інженерне, Садове, Гончарне, Широка Балка, Білозерка, Незламне, Комишани, Миколаївка, Берислав, Заможне, Новорайськ, Монастирське, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Зміївка, Осокорівка, Милове, Качкарівка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Тягинка, Саблуківка, Золота Балка, Дудчани, Михайлівка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили пожежно-рятувальний підрозділ, стільникову вежу та приватний автомобіль.