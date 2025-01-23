BBC: північнокорейські війська в Курській області втратили вбитими близько тисячі людей

На середину січня війська КНДР в Курській області втратили вбитими та пораненими близько 4 тис. людей. З них близько тисячі загиблих.
Про це повідомляє BBC з посиланням на дані західних офіційних осіб.
Кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер вважає, що це дуже високий показник, оскільки на допомогу Росії в Курській області направили близько 11 тис. військовослужбовців КНДР.
На його думку, такий рівень втрат неприйнятний для північнокорейського контингенту без значного підкріплення.
Зараз незрозуміло, де поранені проходять лікування, і коли та в якому обсязі їх замінять.
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11 січня стало відомо, що українські військові на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів. Їх доставили до Києва, з ними спілкуються слідчі СБУ.
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Один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів.
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Опісля Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати Північній Кореї її полонених, якщо лідер країни Кім Чен Ин зможе організувати їхній обмін на українських воїнів, які перебувають у полоні в Росії.
- Уряд Південної Кореї планує провести консультації з Україною щодо повернення полонених північнокорейських солдатів, якщо вони попросять про видачу.