BBC: північнокорейські війська в Курській області втратили вбитими близько тисячі людей

Пораненими КНДР втратили близько трьох тисяч.

На середину січня війська КНДР в Курській області втратили вбитими та пораненими близько 4 тис. людей. З них близько тисячі загиблих.

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані західних офіційних осіб.

Кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер вважає, що це дуже високий показник, оскільки на допомогу Росії в Курській області направили близько 11 тис. військовослужбовців КНДР.

На його думку, такий рівень втрат неприйнятний для північнокорейського контингенту без значного підкріплення.

Зараз незрозуміло, де поранені проходять лікування, і коли та в якому обсязі їх замінять.