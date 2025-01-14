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Південна Корея хоче домовитися з Україною про видачу полонених солдатів із КНДР

Це за умови, якщо вони захочуть перейти на її бік.

Південна Корея хоче домовитися з Україною про видачу полонених солдатів із КНДР
Полонений північнокорейський солдат
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Уряд Південної Кореї планує провести консультації з Україною щодо повернення полонених північнокорейських солдатів, якщо вони попросять про видачу, передає агенція Yonhap.

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Представник МЗС Лі Чже Ун зробив цю заяву після інформації українського президента Володимира Зеленського про взяття у полон двох солдатів КНДР.

На відео, яким пізніше поділився Зеленський, видно, як один із північнокорейських солдатів запитує, чи всі українці добрі люди, і після того, як перекладач відповів ствердно, каже: «Я хочу тут жити».

«Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами згідно з Конституцією, (уряд) планує провести переговори з Україною, якщо вони звернуться з проханням про перехід на бік Південної Кореї», - заявив представник МЗС.

Як відомо, Конституція Південної Кореї позначає весь Корейський півострів як власну територію, фактично визнаючи всіх жителів її громадянами.Наразі жоден із полонених не висловлював наміру перейти на бік Півдня. Проте південнокорейська влада підтримує зв'язок з Україною з питань, що їх стосуються.

  • 11 січня стало відомо, що українські військові на Курщині взяли у полон двох північнокорейських солдатів. Їх доставили до Києва, з ними спілкуються слідчі СБУ.
  • Один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів.
  • Опісля Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передавати Північній Кореї її полонених, якщо лідер країни Кім Чен Ин зможе організувати їхній обмін на українських воїнів, які перебувають у полоні в Росії.
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