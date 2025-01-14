НАТО запускає місію Baltic Sentry із гарантування безпеки в Балтійському морі

Для гарантування безпеки інфраструктури в Балтійському морі НАТО розпочинає нову місію з патрулювання в регіоні.
Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте, передає "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні я можу оголосити, що НАТО розпочинає місію Baltic Sentry. Ця військова активність під керівництвом головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі є частиною зусиль зі зміцнення присутності та спостереження на морі за ключовими зонами для нашого альянсу", - сказав він.
У місії братимуть участь фрегати та патрульні літаки, а також невеликий флот морських дронів. Військові задіють також інші передові технології. Рютте зазначив, що триватиме робота з союзниками НАТО, щоб інтегрувати їхні засоби стеження за ситуацією з аналогічними засобами Альянсу.
Крім того, він наголосив на необхідності рішучих дій правоохоронних органів проти можливих загроз безпеці на Балтійському морі. Він озвучив плани посилити захист і надійність об'єктів підводної інфраструктури.
Сьогодні глави держав і урядів країн НАТО - Німеччини, Данії, Латвії, Литви, Польщі, Фінляндії, Швеції та Естонії - зібралися в Гельсінкі для обговорення питань безпеки підводної інфраструктури в Балтійському морі.
- 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію. Згодом у пошкодженні кабелю запідозрили російський танкер Eagle S.
- Пізніше на місці обриву на дні Фінської затоки знайшли слід від якоря завдовжки десятки кілометрів. Виявилося, що саме російський танкер проходив над кабелем у час обриву. Окружний суд Фінляндії у місті Гельсінкі залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелів.
- Швеція заявила, що направить кораблі та літак для посилення присутності НАТО у Балтійському морі.
- Раніше НАТО також заявило, що відправляє близько 10 кораблів для охорони кабелів у Балтійському морі.