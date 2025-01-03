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Фінляндія залишила російський танкер під арештом до завершення слідства

Повне розслідування займе щонайменше кілька місяців.

Фінляндія залишила російський танкер під арештом до завершення слідства
Ілюстративне фото
Фото: Lehtikuva

Окружний суд Фінляндії у місті Гельсінкі залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелів.

Про це повідомляє Yle.

Документи судового засідання засекречені на вимогу поліції, через те, що  попереднє розслідування все ще перебуває на ранній стадії.

Адвокат Герман Люнгберг, що представляє судноплавну компанію Caravella, якій належить судно, вимагав скасування арешту в окружному суді. Він заявляє про факт захолення, оскільки він не отримав рішення щодо причини арешту танкера у фінських територіальних водах.

Центральна кримінальна поліція KRP повідомила, що судно було затримане, оскільки воно є доказом у кримінальній справі. На судні проводяться технічні експертизи. 

За оцінками KRP, активна початкова фаза розслідування займе кілька тижнів. Наразі на судні проводиться технічне розслідування та допити членів екіпажу. Очікується, що повне розслідування займе щонайменше кілька місяців.

Арешту нафтового танкера також вимагають компанії Fingrid та Elisa для забезпечення своїх позовів про відшкодування збитків через пошкодження кабелів.

  • 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
  • Опісля влада Фінляндії взялася перевіряти, чи нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, не перерізав кабель.
  • Опісля у Fingrid заявили, що ремонтні роботи пошкодженого кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.
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