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Ізраїль оприлюднив подробиці операції зі знищення іранського заводу у Сирії

Уряд країни вирішив оприлюднити подробиці аж після краху режиму Асада

Ізраїль оприлюднив подробиці операції зі знищення іранського заводу у Сирії
Ізраїльські спецназівці у тунелі заводу
Фото: IDF

Міністерство оборони Ізраїлю оприлюднило подробиці рейду спецназу, метою якого було знищення іранського підземного заводу з виробництва ракет на території Сирії. 

Про це повідомляє The War Zone

Операцію під кодовою назвою “Багато шляхів” ізраїльські військові здійснили ще 8 вересня 2024 року. У ній взяли участь 120 бійців ізраїльського спецназу, а її ціллю був керований Іраном завод із кодовою назвою “Глибокий шар”, на якому за інформацією Міністерства оборони Ізраїлю виготовляли високоточні ракети для “Хезболли” та режиму Асада.

Завод “Глибокий шар” був збудований у горі Масьяф у Сирії на глибині 70-130 метрів під землею і на відстані майже 200 км від ізраїльського кордону.

Візуалізація підземного заводу
Фото: Ірмія оборони Ізраїлю
Візуалізація підземного заводу

На момент рейду об’єкт ще не працював на повну потужність, будівельні роботи тут почалися наприкінці 2017 року. Проте, за даними ЦАХАЛу, в рамках випробувань було успішно виготовлено щонайменше дві ракети, також розпочалося масове виробництво  ракетних двигунів. За прогнозами, завод мав щорічно виробляти від 100 до 300 ракет різних типів.

За даними ізраїльських медіа, вертольоти доставили спецназ до заводу, одночасно з їхнім прибуттям винищувачі, безпілотники ЦАХАЛ та кораблі ВМС Ізраїлю вразили цілі, пов’язані з заводом, а також в інших місцях Сирії. Удари по інших цілях мали слугувати відволікаючим маневром від рейду спецназу. 

Наземна операція тривала дві з половиною години, упродовж яких спецназівці вбили охоронців, пробилися на завод, встановили вибухівку з дистанційним детонатором та евакуювалися. 

“Під час операції сили дісталися до критично важливого обладнання для виробництва високоточних ракет, включаючи планетарний змішувач, численні озброєння та розвідувальні документи, які були передані для дослідження”, — повідомили в ЦАХАЛ.

“Це була одна з найважливіших превентивних операцій, які ми проводили проти зусиль іранської осі, яка готувалася, щоб напасти на нас. Це засвідчує нашу сміливість і рішучість діяти скрізь, щоб захистити себе”, — заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Уряд Ізраїлю вирішив оприлюднити подробиці операції після краху режиму Асада. За припущенням The War Zone, це має слугувати попередженням про можливі подальші операції, спрямовані проти Ірану та його проксі в регіоні. 

Нагадаємо, після повалення режиму Асада Армія оборони Ізраїлю завдала ряд ударів по арсеналах та заводів з виробництва зброї у Сирії. 

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