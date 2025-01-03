Густий смог охопив індійську столицю, влада повідомила про перебої в авіарейсах, оскільки погіршення якості повітря зменшило видимість до нуля в деяких районах.

Про це повідомляють Reuters та BBC.

Сьогодні вранці в аеропорту Делі було затримано понад 100 рейсів. Рух десятків поїздів також перенесено або вони ходять із запізненням.

Метеорологічний департамент Індії заявив, що смог, ймовірно, збережеться протягом наступних кількох днів.

У цю пору року в Делі та інших частинах північної Індії густий туман ‒ це звичайне явище, а регіон бореться з інтенсивною холодною хвилею.

На фотографіях і відео видно кілька міст, оповитих густим туманом і серпанком.