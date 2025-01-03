У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Зеленський: Зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви
Зеленський: Зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви
ГоловнаСвіт

Столицю Індії охопив густий смог, авіарейси та потяги затримуються

Туман може зберегтися протягом наступних кількох днів.

Столицю Індії охопив густий смог, авіарейси та потяги затримуються
Фото: ANI

Густий смог охопив індійську столицю, влада повідомила про перебої в авіарейсах, оскільки погіршення якості повітря зменшило видимість до нуля в деяких районах.

Про це повідомляють Reuters та BBC.

Сьогодні вранці в аеропорту Делі було затримано понад 100 рейсів. Рух десятків поїздів також перенесено або вони ходять із запізненням.

Метеорологічний департамент Індії заявив, що смог, ймовірно, збережеться протягом наступних кількох днів.

У цю пору року в Делі та інших частинах північної Індії густий туман ‒ це звичайне явище, а регіон бореться з інтенсивною холодною хвилею.

Support LB.ua

На фотографіях і відео видно кілька міст, оповитих густим туманом і серпанком.

Фото: EPA/UPG

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies