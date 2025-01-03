Верховний представник щодо Боснії та Герцеговини визнав розпорядження сербського парламенту незаконними

Крістіан Шмідт заблокував імплементацію трьох так званих висновків парламенту Республіки Сербської, які, як він наголошує, суперечать Дейтонській мирній угоді.

Верховний представник щодо Боснії та Герцеговини Крісітан Шмідт відхилив укази парламенту Республіки Сербської (РС), які могли б заблокувати прогрес вступу країни до Євросоюзу, пише Reuters.

Законодавці в регіональному парламенті Боснії, в якому переважають серби, наказали сербським делегатам у центральному уряді заблокувати правові реформи, необхідні для інтеграції Боснії та Герцеговини (БіГ) до ЄС.

Шмідт заблокував імплементацію трьох так званих висновків парламенту Республіки Сербської, які, як він наголошує, суперечать Дейтонській мирній угоді, на основі якої функціонує Боснія та Герцеговина, зазначає Європейська правда.

Один з висновків Народної скупщини РС передбачав призупинення ухвалення євроінтеграційних законів, які схвалив парламент Боснії і Герцеговини, поки цей процес не відбуватиметься "відповідно до постулатів демократії та верховенства права".

Інший висновок дозволив президенту РС Мілораду Додіку ігнорувати виклики до суду Боснії та Герцеговини у зв’язку з “хворобою” та закликав представників РС в інституціях БіГ бойкотувати їхню роботу через справу проти Додіка.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, що просуває політику сепаратизму, перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині. Після лютого 2022 року він неодноразово зустрічався з Владіміром Путіним у Росії. Сім’я Додіка потрапила під санкції США минулого року. Минулого року Додіку на рівні БіГ висунули звинувачення через невиконання рішень міжнародного посадовця, який наглядає за підтриманням миру в країні.

Дейтонські угоди поклали край 3,5-річній етнічній війні в цій балканській країні в 1995 році і надали верховному представнику остаточне право вирішувати, чи дозволені такі рішення в рамках мирної угоди.

Мирні угоди розділили Боснію на два автономні регіони, Республіку Сербську з переважанням православних сербів та федерацію Боснії і Герцеговини з переважанням католицьких хорватів та мусульман-боснійців, об'єднаних слабким центральним урядом. Це забезпечило мир, але залишило Боснію недієздатною як державу.

Регіони пов'язані між собою слабким центральним урядом під наглядом міжнародного високого представника, посаду якого Шмідт обіймає з 2021 року.