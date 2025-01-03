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Маск проведе з лідеркою німецьких ультраправих онлайн-інтерв'ю в мережі X

Раніше мільярдер використовував цей формат для агітації за Дональда Трампа.

Маск проведе з лідеркою німецьких ультраправих онлайн-інтерв'ю в мережі X
Аліс Вайдель
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters стверджує, що Ілон Маск має намір вдруге скористатися контрольованою ним соцмережею X як майданчиком для проведення політичного онлайн-інтерв'ю за власної участі.

В межах президентської передвиборчої кампанії у США мільярдер говорив у такому форматі з Дональдом Трампом, а зараз хоче запросити на розмову в режимі наживо лідерку праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель. 

Маск публічно підтримує антимігрантську антиісламістську політсилу, яку німецькі спецслужби звинувачують в екстремізмі, на прийдешніх позачергових виборах до Бундестагу, які мають відбутися 23 лютого.

Ймовірною датою прямого етеру з Вайдель називають 10 січня. Раніше було відомо про бажання Маска особисто зустрітися з політикинею. Засновник Tesla та SpaceX обіцяв, що його критики "з'їдуть з глузду", коли побачать результати цієї розмови.

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