Маск проведе з лідеркою німецьких ультраправих онлайн-інтерв'ю в мережі X

Раніше мільярдер використовував цей формат для агітації за Дональда Трампа.

Агенція Reuters стверджує, що Ілон Маск має намір вдруге скористатися контрольованою ним соцмережею X як майданчиком для проведення політичного онлайн-інтерв'ю за власної участі.

В межах президентської передвиборчої кампанії у США мільярдер говорив у такому форматі з Дональдом Трампом, а зараз хоче запросити на розмову в режимі наживо лідерку праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель.

Маск публічно підтримує антимігрантську антиісламістську політсилу, яку німецькі спецслужби звинувачують в екстремізмі, на прийдешніх позачергових виборах до Бундестагу, які мають відбутися 23 лютого.

Ймовірною датою прямого етеру з Вайдель називають 10 січня. Раніше було відомо про бажання Маска особисто зустрітися з політикинею. Засновник Tesla та SpaceX обіцяв, що його критики "з'їдуть з глузду", коли побачать результати цієї розмови.